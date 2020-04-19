«Монако» сделает предложение Мертенсу Бельгийский нападающий не продлевает контракт с «Наполи».

«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, собирается приобрести 32-летнего нападающего «Наполи» и сборной Бельгии Дриса Мертенса.

Onze Mondial сообщает, что руководство монегасков готово предложить бельгийцу зарплату в два раза большей той, которую он получает в Неаполе. Действующий контракт с Мертенса с «адзурри» рассчитан до 30 июня нынешнего года, и он не спешит его продлевать, а потому в прессе регулярно появляется информация о различных предложениях со стороны других клубов.

Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах с учетом разных турниров.