Шюррле помог Тедеско улететь в Германию на частном самолете Об этом рассказал тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки.

Немецкая газета Bild сообщает о том, что полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог организовать частный авиарейс для главного тренера команды Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинул Россию на частном самолете вместе со своим помощником Максом Урванчки и легионерами московского клуба Самуэлем Жиго, Алексом Кралом и Гусом Тилом.

Об этом журналистам рассказал тренер вратарей «Спартака» Урванчки, отметив, что ему и Тедеско не удалось улететь в Германию обычным способом из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Их авиабилеты были аннулированы.

«Мы обратились в немецкое посольство, там нам дали телефон горячей линии, но в итоге нам помочь не смогли», – отметил Урванчки.

Сам Шюррле находился в Берлине, восстанавливаюсь после травмы голеностопа. Недавно генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил о том, что клуб не будет выкупать трансфер чемпиона мира 2014 года у дортмундской «Боруссии».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. «Спартак» занимает 8-е место, набрав 28 очков.