Массимо Каррера: Не знаю, вернусь ли однажды в «Спартак», а Тедеско может проделать отличную работу С декабря прошлого года бывший тренер красно-белых работает в афинском АЕКе.

Итальянский тренер Массимо Каррера оценил вероятность своего возвращения в «Спартак», а также оценил перспективы своей бывшей команды под руководством Доменико Тедеско.

«Я не знаю, вернусь ли однажды в «Спартак», – рассказал Каррера в прямом эфире в инстаграме журналистки Марии Командной. – Знаете, сейчас неизвестно даже то, что будет завтра. Но я счастлив, что меня до сих пор помнят и любят в России. Это связано с нашими победами в чемпионате и Суперкубке России.

Какие вещи запомнились из времени проведенного, в Москве? Сам город, команда, фанаты, эмоции, победы. Фанаты «Спартака» всегда будут в моем сердце.

Смотрю ли я игры «Спартака»? Нет, у меня нет времени. Я должен думать об АЕКе и своей работе.

Что касается результатов «Спартака», то команде нужно время. Это великий клуб, но у него сейчас много молодых игроков. Тедеско может проделать отличную работу.

Кого из игроков «Спартака» я хотел бы видеть в АЕК? Не скажу ничего на данный момент. У них высокая цена, а у нас не так много денег».

Каррера тренировал московский клуб с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Под руководством итальянца «Спартак» в 2017-м впервые за 16 лет выиграл чемпионский титул.

АЕК после 26 туров занимает третье место в чемпионате Греции, набрав 51 очко. У лидера «Олимпиакоса» 66, а у ПАОКа – 59.