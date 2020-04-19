В «Уфе» подтвердили интерес к Фомину со стороны «Удинезе» Полузащитник перешел в команду в прошлом году из «Краснодара».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что 23-летним опорным полузащитником «Уфы» Даниилом Фоминым интересуется итальянский клуб «Удинезе».

«Интерес со стороны «Удинезе» есть, но официальных предложений о переходе мы не получали. Давайте дождемся, когда все откроется, тогда и будем говорить», – рассказал Газизов в интервью «РИА Новости».

Фомин перешел в «Уфу» летом прошлого года из «Краснодара». Сумма трансфера составила 280 тысяч евро. В нынешнем сезоне Даниил сыграл 21 матч в РПЛ, забив 3 гола. В данный момент трансферная стоимость полузащитника оценивается 2 млн евро.