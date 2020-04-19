«Манчестер Сити» приобрел 16-летнего перуанского защитника за 2,5 млн евро Клюйверт Агилар выступает на родине за клуб «Альянса Лима».

Английский «Манчестер Сити» приобрел 16-летнего перуанского правого защитника Клюйверта Агилара за 2,5 миллионов евро у клуба «Альянса Лима». Футболист присоединится к новой команде летом 2021 года.

«Переход в «Сити» – это огромный шаг в моей карьере, – заявил Агилар в интервью официальному сайту «Альянсы». – Я очень рад, что они подписали со мной контракт. Это клуб с великолепными футболистами, тренером и болельщиками. Моя цель стать превосходным игроком и проявить себя в главной команде «Сити».

Агилару исполнится 17 лет 5 мая. Защитник дебютировал в составе «Альянсы» в ноябре прошлого года. В нынешнем году Клюйверт сыграл 2 полных матча в чемпионате Перу, а также дебютировал в олимпийской сборной страны (U-23).