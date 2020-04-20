Акинфеев не вошел в Топ-10 лучших вратарей десятилетия - Советский спорт
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20 апреля 2020 02:28ФутболСергеев Иван

Акинфеев не вошел в Топ-10 лучших вратарей десятилетия

Издание FourFourTwo составило рейтинг сильнейших голкиперов мира за период с 2010 года.

Список возглавил словацкий страж ворот «Атлетико» Ян Облак. Далее идут бразилец Алиссон («Ливерпуль»), немец Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), чилиец Кейлор Навас («ПСЖ»), венгр Петер Гулачи («Лейпциг»), босниец Самир Ханданович («Интер»), немец Мануэль Нойер («Бавария»), бразилец Эдерсон («Ман Сити») и испанец Давид де Хеа («МЮ»).

Россиянина Игоря Акинфеева эксперты британского издания вниманием обошли.

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