Акинфеев не вошел в Топ-10 лучших вратарей десятилетия Издание FourFourTwo составило рейтинг сильнейших голкиперов мира за период с 2010 года.

Список возглавил словацкий страж ворот «Атлетико» Ян Облак. Далее идут бразилец Алиссон («Ливерпуль»), немец Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), чилиец Кейлор Навас («ПСЖ»), венгр Петер Гулачи («Лейпциг»), босниец Самир Ханданович («Интер»), немец Мануэль Нойер («Бавария»), бразилец Эдерсон («Ман Сити») и испанец Давид де Хеа («МЮ»). Россиянина Игоря Акинфеева эксперты британского издания вниманием обошли.