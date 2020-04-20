Санчо согласился на переход «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает The Sun, 20-летний вингер согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед».
Как отмечает издание, «манкунианцам» осталось согласовать условия трансфера нападающего с немецким клубом, который намерен потребовать за переход рекордную сумму. Нынешняя трансферная стоимость вингера сборной Англии по оценке transfermarkt оценивается в 117 миллионов евро.
Напомним, Санчо перебрался в Германию из «Манчестер Сити» в 2017 году. В текущем сезоне хавбек отыграл 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.
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