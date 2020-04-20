Сеск Фабрегас: Я полностью уверен, что карьера Месси закончится в «Барселоне»

- Я разговаривал с Месси, его главная идея всегда заключалась в том, чтобы завершить карьеру в «Барселоне». В клубе может произойти многое, но я полностью уверен, что карьера Месси закончится в «Барсе», – цитирует Фабрегаса Cadena Cope.
Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо выразил уверенность, что аргентинский нападающий продлит контракт с клубом.
Напомним, 32-летний Месси выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 миллионов евро.
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