Сеск Фабрегас: Я полностью уверен, что карьера Месси закончится в «Барселоне» - Советский спорт
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20 апреля 2020 10:06Футбол

Сеск Фабрегас: Я полностью уверен, что карьера Месси закончится в «Барселоне»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас уверен, что аргентинский нападающий Лионель Месси завершит карьеру в «Барселоне».

- Я разговаривал с Месси, его главная идея всегда заключалась в том, чтобы завершить карьеру в «Барселоне». В клубе может произойти многое, но я полностью уверен, что карьера Месси закончится в «Барсе», – цитирует Фабрегаса Cadena Cope.

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо выразил уверенность, что аргентинский нападающий продлит контракт с клубом.

Напомним, 32-летний Месси выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 миллионов евро.

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