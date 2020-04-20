«Арсенал» нацелился на нападающего «Валенсии» Родриго - Советский спорт
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20 апреля 2020 10:26Футбол

«Арсенал» нацелился на нападающего «Валенсии» Родриго

Форвард «Валенсии» Родриго летом может стать игроком лондонского «Арсенала».

По информации The Mirror, представители английского клуба уже связались с «Валенсией», чтобы обсудить потенциальную сделку.

Как отмечает издание, «Арсенал» икать усиление в атакующую линию, так как Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт намерены покинуть команду по окончании сезона.

Добавим, что является воспитанником академии «Сельты», а в «Валенсию» перешел из «Бенфики» в июле 2015 года за 30 миллионов евро. С тех пор 29-летний испанский нападающий провел за команду 214 матчей и записал на свой счет 57 забитых мячей и 41 голевую передачу.

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