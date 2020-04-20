«ПСЖ» намерен обменять Икарди в «Ювентус» на Пьянича и Сандро «ПСЖ» намерен воспользоваться опцией выкупа трансфера нападающего Мауро Икарди.

По информации Football Italia, «ПСЖ» намерен выкупить у «Интера» 27-летнего аргентинского форварда Икарди за 70 миллионов евро с целью последующего обмена на защитника «Ювентуса» Алекс Сандро и полузащитника туринской команды Миралема Пьянича.

Как отмечает издание, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо планирует встретиться с Фабио Паратичи и Павлом Недведом, чтобы найти решение, оптимальное для обеих сторон.

Напомним, что в начале сентября прошлого года «ПСЖ» арендовал Икарди у миланского «Интера» на один сезон с правом выкупа по окончании сезона. До паузы в соревнованиях аргентинец сыграл за парижан 31 матч во всех турнирах, забив 20 голов и сделав четыре результативные передачи.