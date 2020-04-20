Малком: Чем запомнится время в «Барселоне»? Я забил «Реалу», это была мечта Бразилец выступал за каталонский клуб с 2018 по 2019 год.

Форвард «Зенита» Малком поделился воспоминания об игре за «Барселону».

Напомним, в составе сине-гранатовых он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал два голевых паса.

«Это было хорошее время. Мне до сих пор приходят сообщения со словами поддержки. Кто пишет? Артур, Нельсон Семеду и Коутиньо.

Чем запомнится время в «Барселоне»? Даже не знаю, но сейчас приходят на ум голы «Реалу» и «Интеру». Это была мечта.

Я многому научился в этой команде. В первую очередь, ценить своих родных и проводить с ними больше времени.

Думаю, я заслуживал больше игрового времени, но проблема в том, что все футболисты хотят чаще выходить на поле», – цитирует Малкома SER Catalunya.