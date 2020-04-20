Футболист «Казанки» Самохвалов умер в 22 года Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался во время утренней тренировки.

Отмечается, что спортсмену стало плохо. О других деталях случившегося не уточняется. Футболист умер в 22 года. У него осталась жена и дочь.

«Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – говорится в сообщении клуба.

Добавим, что в этом сезоне он провел в рамках ПФЛ 16 матчей. В его активе также 17 игр за «Текстильщик».