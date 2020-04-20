Хакими может стать частью сделки по трансферу Холанда в «Реал» Об этом сообщает Marca.

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими может остаться в немецком клубе.

Согласно источнику, марокканец, принадлежащий «Реалу», не спешит возвращаться в команду из-за высокой конкуренции.

Клуб, в свою очередь, рассматривает вариант с приглашением форварда «шмелей» Эрлинга Холанда и может включить своего игрока в сделку.

Хакими оказался в системе «сливочных» в 2015 году. В текущем сезоне он провел за «Боруссию» 37 матчей, забил 7 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что им активно интересуются лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».