Хакими может стать частью сделки по трансферу Холанда в «Реал» - Советский спорт
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20 апреля 2020 17:54ФутболГичунцев Артур

Хакими может стать частью сделки по трансферу Холанда в «Реал»

Об этом сообщает Marca.

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими может остаться в немецком клубе.

Согласно источнику, марокканец, принадлежащий «Реалу», не спешит возвращаться в команду из-за высокой конкуренции.

Клуб, в свою очередь, рассматривает вариант с приглашением форварда «шмелей» Эрлинга Холанда и может включить своего игрока в сделку.

Хакими оказался в системе «сливочных» в 2015 году. В текущем сезоне он провел за «Боруссию» 37 матчей, забил 7 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что им активно интересуются лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

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