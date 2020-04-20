СМИ: «Тоттенхэм» по инициативе Моуринью может пригласить защитника «Вест Хэма» Об этом сообщает Foot Mercato.

Защитник лондонского «Вест Хэма» Исса Диоп привлек внимание «Тоттенхэма».

Согласно источнику, в его услугах заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.

Отмечается, что представители столичного клуба уже вышли на связь с его агентом и обсудили возможный трансфер в летнее межсезонье.

Также сообщается, что «Вест Хэм» готов отпустить своего игрока за 60 млн евро.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист отыграл 26 матчей и забил три гола.