Источник: Чемпионат Франции планируют возобновить 17 июня Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сообщила, что рассматривает вариант с возобновлением сезона 17 июня.

Таким образом, чемпионат страны может быть доигран до 25 июля, а новый сезон начнется 25 августа.

Ранее сообщалось, что большинство футболистов, выступающих во Франции, выступили против возобновления сезона этим летом. Они хотят дождаться окончания коронавирусной инфекции и не хотят играть при пустых трибунах.