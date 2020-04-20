Источник: Чемпионат Франции планируют возобновить 17 июня

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сообщила, что рассматривает вариант с возобновлением сезона 17 июня.
Таким образом, чемпионат страны может быть доигран до 25 июля, а новый сезон начнется 25 августа.
Ранее сообщалось, что большинство футболистов, выступающих во Франции, выступили против возобновления сезона этим летом. Они хотят дождаться окончания коронавирусной инфекции и не хотят играть при пустых трибунах.
Зачем «Спартаку» вратарь Сельмани? Так он забил столько же, сколько Шюррле (видео) Об интересе красно-белых к 22-летнему Гентиану Сельмани стало известно 18 апреля. И мало кто обратил внимание на бомбардирские подвиги албанского голкипера.
19.04.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай Две России. Пока народ выживает, наши звезды спорта выбивают себе новые миллионы Несмотря на пандемию и финансовый кризис, российские спортсмены продолжают жить в своем измерении 19.04.2020 20:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры Рейтинг центров НХЛ от Виталия Славина. Топ-16. Часть III 15.04.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий Кокорин стал авторитетом, игроки «Краснодара» ушли в загул, Зарипову мало денег В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 19.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Незадачливые эксперты НХЛ подтвердили профнепригодность: Бродо – такой же эрзац-король, как Гретцки Виталий Славин снова разоблачает заокеанских экспертов. 18.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства О чем же тогда говорит Олег Николаевич? Давайте разбираться. 18.04.2020 17:00 ММА Ващенко Сергей