Слуцкий поздравил болельщиков «Рубина» с 68-летием клуба В текущем сезоне его команда занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил болельщиков казанской команды с 68-летием клуба.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Поздравляю вас с днем рождения клуба. К сожалению, мы не можем отпраздновать это событие вместе. Сейчас такое время, что мы не можем делать прогнозы, когда мы сможем встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Порадовать друг друга чем-либо: мы результатом, вы прекрасным болением.

Но вы должны знать, что в любом случае мы с нетерпением ждем встречи с вами, потому что вы – самое главное, что есть у клуба, и мы безумно скучаем. Еще раз с днем рождения», – сказал Слуцкий.

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что его возобновят 31 мая.