«МЮ» и «Арсенал» интересуются Усманом Дембеле

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в чемпионат Англии.
Согласно источнику, на него претендуют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».
Отмечается, что оба клуба собирают более детальную информацию о футболисте и пытаются выяснить, почему он часто травмируется.
И в «МЮ», и в «Арсенале» допускают, что это связано с методикой работы каталонских врачей. Если этот факт подтвердится, они готовы побороться за француза.
В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» девять матчей и забил один гол.
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