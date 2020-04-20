«МЮ» и «Арсенал» интересуются Усманом Дембеле Об этом сообщает Diario Sport.

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, на него претендуют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Отмечается, что оба клуба собирают более детальную информацию о футболисте и пытаются выяснить, почему он часто травмируется.

И в «МЮ», и в «Арсенале» допускают, что это связано с методикой работы каталонских врачей. Если этот факт подтвердится, они готовы побороться за француза.

В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» девять матчей и забил один гол.