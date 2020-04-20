Клопп научился завязывать галстук. В июне ему исполнится 53 года (видео)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп добился поставленной цели.
Ранее он заявил, что у него появилось много свободного времени и он хотел бы научиться завязывать галстук.
Сегодня, 20 апреля пресс-служба «красных» представила видео, где Клопп продемонстрировал свои навыки.
Добавим, что АПЛ была приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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