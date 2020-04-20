В Италии убеждены, что Карпин ведет переговоры с другим клубом - Советский спорт
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20 апреля 2020 20:13ФутболСергеев Иван

В Италии убеждены, что Карпин ведет переговоры с другим клубом

В Италии убеждены, что Валерий Карпин уже летом может сменить Юрия Семина по посту главного тренера столичного клуба.

По данным Tuttomercatoweb, вице-чемпионы России контактируют с главным тренером «Ростова» на протяжении нескольких недель. Напомним, что зимой Карпин заключил новое долгосрочное соглашение с желто-синими. А вот у Семина контракт рассчитан до конца чемпионата-2019/20. При этом наставник «Локо» конфликтует с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе, неоднократно подчеркивавшим, что летом совет директоров будет рассматривать несколько кандидатур на пост главного тренера команды.

В РПЛ-2019/20 «Ростов» и «Локо» борются за одну из путевок в Лигу чемпионов. До этого в качестве возможного преемника Семина назывался серб Марко Николич.

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