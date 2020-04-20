Лондонский «Арсенал» объявил о сокращении зарплат своим футболистам

Лондонский «Арсенал» договорился со своими игроками о снижении зарплат на 12,5%. Отмечается, что это решение также касается тренерского штаба.
При этом уточняется, что подобная тенденция останется в силе до конца 2020 года, однако, если команда сумеет достичь поставленных целей, игрокам и тренерам вернут часть урезанной суммы. Все будет зависеть от того, получит ли клуб доход от вещания на ТВ.
Напомним, чемпионат Англии, как и другие лиги Европы, был приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
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