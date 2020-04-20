Малком объяснил, почему принял предложение «Зенита» - Советский спорт
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20 апреля 2020 20:55ФутболГичунцев Артур

Малком объяснил, почему принял предложение «Зенита»

Ранее сообщалось, что он мог стать игроком лондонского «Арсенала» или миланского «Интера».

Форвард «Зенита» Малком рассказал, как поддерживает форму во время пандемии коронавируса, а также объяснил, почему согласился на переезд в питерский клуб.

«Собираемся вместе и тренируемся через онлайн-приложение. Печально, что мы не работаем с мячом, но нужно поддерживать форму.

Честно говоря, в «Зените» я работаю больше, чем в «Барселоне». Там я тренировался по 40-50 минут.

Почему я перешел в «Зенит»? Как говорил мой агент, нужно отвечать взаимностью тем, кому ты нравишься. «Зенит» и его спортивный директор Хавьер Рибалта хотели пригласить меня, а я – играть в Лиге чемпионов», – цитирует Малкома SER Catalunya.

Напомним, 23-летний форвард перешел в российский клуб летом 2019 года за 40 млн евро. На данный момент в его активе шесть матчей, один гол и один голевой пас.

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