Малком объяснил, почему принял предложение «Зенита» Ранее сообщалось, что он мог стать игроком лондонского «Арсенала» или миланского «Интера».

Форвард «Зенита» Малком рассказал, как поддерживает форму во время пандемии коронавируса, а также объяснил, почему согласился на переезд в питерский клуб.

«Собираемся вместе и тренируемся через онлайн-приложение. Печально, что мы не работаем с мячом, но нужно поддерживать форму.

Честно говоря, в «Зените» я работаю больше, чем в «Барселоне». Там я тренировался по 40-50 минут.

Почему я перешел в «Зенит»? Как говорил мой агент, нужно отвечать взаимностью тем, кому ты нравишься. «Зенит» и его спортивный директор Хавьер Рибалта хотели пригласить меня, а я – играть в Лиге чемпионов», – цитирует Малкома SER Catalunya.

Напомним, 23-летний форвард перешел в российский клуб летом 2019 года за 40 млн евро. На данный момент в его активе шесть матчей, один гол и один голевой пас.