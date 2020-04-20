«Байер» надеется продлить контракт с Беллараби. Им интересуются клубы АПЛ

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер сообщил, что леверкузенский клуб ведет переговоры с хавбеком Каримом Беллараби о продлении контракта. Его слова приводит Bild.
Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник интересен английским клубам.
Напомним, футболист выступает за немецкий клуб с 2014 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, забил пять голов и отдал девять голевых передач.
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