Чемпионат Германии может вернуться 9 мая Он был прерван из-за пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что немецкая бундеслига может возобновиться 9 мая.

«Разумеется, если матчи будут проходить без зрителей, то такой вариант вполне реален. Для нас важно одно – минимизировать риск заражения.

Впрочем, это будет большим достижением. Миллионы болельщиков начнут смотреть футбол 9 мая», – приводит слова Шпана Bild.