Артем Дзюба: Год назад я забил 100-й гол в РПЛ. Потрясающие эмоции! (видео)

Форвард «Зенита» Артем Дзюба оставил запись в соцсети, посвященную юбилейному голу в чемпионате России.
«Ровно год назад я забил 100-й гол в РПЛ. До сих пор помню те потрясающие эмоции!» – написал Дзюба в своем Instagram, выложив ролика забитого мяча.
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