Артем Дзюба: Год назад я забил 100-й гол в РПЛ. Потрясающие эмоции! (видео) Это случилось в матче с «Краснодаром» (3:2).

Форвард «Зенита» Артем Дзюба оставил запись в соцсети, посвященную юбилейному голу в чемпионате России. «Ровно год назад я забил 100-й гол в РПЛ. До сих пор помню те потрясающие эмоции!» – написал Дзюба в своем Instagram, выложив ролика забитого мяча. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 20 Апр 2020 в 9:05 PDT