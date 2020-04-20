Тренер «Казанки» отреагировал на смерть 22-летнего защитника - Советский спорт
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20 апреля 2020 22:47ФутболГичунцев Артур

Тренер «Казанки» отреагировал на смерть 22-летнего защитника

Ранее стало известно, что футболист испытывал проблемы с сердцем.

Тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал кончину 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова во время тренировки.

«Пока знаю то же, что и все. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких ведь нет. Это ужасно…

Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем со здоровьем. Написали нам, что сердечная недостаточность», – цитирует специалиста «Р-Спорт».

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