Роналдо объяснил, чем может раздражать Роналду Знаменитый в прошлом форвард сборной Бразилии поделился мнением о пятикратном обладателе «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Скорее всего, Криштиану раздражают разговоры о том, что настоящий Роналдо - это я, а он второй, - заявил Роналдо, чья фамилия латиницей пишется так же, как и у португалького нападающего «Ювентуса». - Но все эти сравнения не имеют смысла. Людей, футболистов не надо сравнивать. Роналду войдет в историю как один из величайших игроков. Благодаря своим голам, своей стабильности на протяжении многих лет. То же самое относится к Месси и другим звездам современности».

Это заявление Роналдо сделал во время беседя в прямом эфире с одним из лучших защитников 2000-х Фабио Каннаваро. Напомним, что бразилец дважды выигрывал чемпионаты мира (1994, 2002). Роналду - чемпион Европы-2016 и четырехкратный победитель Лиги чемпионов, которая Роналдо не покорилась ни разу.