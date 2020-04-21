Капитан «Спартака» Джикия считает, что старт следующего сезона надо перенести на 2021 год - Советский спорт
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21 апреля 2020 08:01ФутболСергеев Иван

Капитан «Спартака» Джикия считает, что старт следующего сезона надо перенести на 2021 год

Георгий Джикия предложил поменять систему проведения чемпионата России.

«Я бы доиграл спокойно нынешний сезон до декабря, - заявил спартаковец в интервью на канале «Россия 24». - А со следующего года начал бы новый чемпионат России, как было раньше, по системе «весна-осень». И летом футбола больше будет, и зимой не будем играть».

Отметим, что предложения вернуться к прежней системе РПЛ, отказавшись от принятой в большинстве стран Европы «осени-весны», звучали и раньше. Однако речь шла о том, чтобы растянуть следующий сезон на три круга. А вот вариант Джикии практически неосуществим, ведь путевки в еврокубки-2020/21 нужно распределить до начала евросезона, который стартует не весной, а осенью.

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