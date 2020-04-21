Капитан «Спартака» Джикия считает, что старт следующего сезона надо перенести на 2021 год Георгий Джикия предложил поменять систему проведения чемпионата России.

«Я бы доиграл спокойно нынешний сезон до декабря, - заявил спартаковец в интервью на канале «Россия 24». - А со следующего года начал бы новый чемпионат России, как было раньше, по системе «весна-осень». И летом футбола больше будет, и зимой не будем играть».

Отметим, что предложения вернуться к прежней системе РПЛ, отказавшись от принятой в большинстве стран Европы «осени-весны», звучали и раньше. Однако речь шла о том, чтобы растянуть следующий сезон на три круга. А вот вариант Джикии практически неосуществим, ведь путевки в еврокубки-2020/21 нужно распределить до начала евросезона, который стартует не весной, а осенью.