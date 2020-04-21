«Интер» предложил Мертенсу контракт с зарплатой в шесть миллионов евро за сезон

Как сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира, миланский клуб официально предложил 32-летнему форварду сборной Бельгии, чье соглашение с «Наполи» заканчивается летом, контракт на два года с зарплатой в шесть миллионов евро за сезон.
Как отмечается, «Наполи» не намерен отпускать бельгийца и предложил ему контракт на два года с зарплатой в 4 миллиона евро и подписной бонус в размере 2 миллионов евро.
Напомним, что центральный нападающий перешел в «Наполи» из ПСВ летом 2013 года, с тех пор он провел 311 матчей за неаполитанскую команду, записав на свой счет 121 забитый мяч и 73 голевые передачи.
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