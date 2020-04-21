«Челси» и «ПСЖ» поборются за голкипера «Милана»

По информации Tuttosport, французский клуб готов включить в возможную сделку голкипера Альфонса Ареоля, в то время как «Челси» готов предложить в обмен вратаря Кепу Аррисабалагу.
При этом, как отмечает издание, «Милан» предпочел бы продать 21-летнего голкипера без различных компенсаций и обменов.
Отметим, что Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года. За это время голкипер принял участие в 190 матчах своей команды во всех турнирах, пропустив 199 голов и 69 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. За национальную сборную он провел 16 встреч.
В текущем сезоне голкипер провел 26 матчей, пропустил 33 мяча и отыграл «на ноль» в десяти играх. Его контракт с командой действует до лета 2021 года.
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