Зидан хочет видеть защитника «Баварии» Алабу в «Реале» - Советский спорт
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21 апреля 2020 12:17Футбол

Зидан хочет видеть защитника «Баварии» Алабу в «Реале»

«Реал» намерен приобрести австрийского защитника «Баварии» Давида Алабу.

Как сообщает Bild, в переходе 27-летнего игрока обороны заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Отмечается, что у защитника остался всего лишь год по контракту с «Баварией», а переговоры о продлении соглашения зашли в тупик.

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