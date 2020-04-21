Зидан хочет видеть защитника «Баварии» Алабу в «Реале» «Реал» намерен приобрести австрийского защитника «Баварии» Давида Алабу.

Как сообщает Bild, в переходе 27-летнего игрока обороны заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Отмечается, что у защитника остался всего лишь год по контракту с «Баварией», а переговоры о продлении соглашения зашли в тупик.