Шакири летом покинет «Ливерпуль» - Советский спорт
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21 апреля 2020 13:41Футбол

Шакири летом покинет «Ливерпуль»

Вингер «Ливерпуля» Джердан Шакири готовиться покинуть английский клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Liverpool Echo, 28-летний швейцарец не оправдал надежд руководства команды, и клуб не будет препятствовать его уходу летом.

Отметим, что Шакири сыграл всего 216 минут за «Ливерпуль» в премьер-лиге с февраля прошлого года, записав на свой счет один забитый мяч.

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