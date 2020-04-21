Шакири летом покинет «Ливерпуль» Вингер «Ливерпуля» Джердан Шакири готовиться покинуть английский клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Liverpool Echo, 28-летний швейцарец не оправдал надежд руководства команды, и клуб не будет препятствовать его уходу летом.

Отметим, что Шакири сыграл всего 216 минут за «Ливерпуль» в премьер-лиге с февраля прошлого года, записав на свой счет один забитый мяч.