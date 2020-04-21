Официально: чемпионат Польши возобновят 30 мая Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Чемпионат Польши вернется 30 мая, сообщает пресс-служба Футбольного союза страны.

Отмечается, что турнир будет завершен после 30 июня. В это время пройдут оставшиеся матчи второго круга и плей-офф. Что касается второго дивизиона, то он стартует 6 июня.

Также сообщается, что перенесенные матчи ¼ финала Кубка Польши проведут 27 мая, после чего состоится жеребьевка.

Добавим, что футбольный сезон в Польше был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.