«Интер» и «Ювентус» поспорят за Мертенса Об этом сообщает Sport Mediaset.

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс покинет команду в летнее межсезонье.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован туринский «Ювентус», а именно – главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри, работавший с нападающим в неаполетанском клубе.

Отмечается, что игрок также интересен «Интеру». Сам футболист больше склоняется к переезду в миланский клуб.

Напомним, 32-летний бельгиец выступает за «Наполи» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Его контракт истекает 30 июня, поэтому он может перейти в другую команду бесплатно.