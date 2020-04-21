Черчесов считает, что Дзюба при необходимости может сыграть вратаря Воспитанник «Спартака», выступающий за «Зенит», является центральный форвардом.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто из игроков в случае необходимости может занять место вратаря.

«Наш капитан Артем Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнеров. Поэтому он точно будет готов к такой ситуации.

Возможно, рассудительный Федор Кудряшов подойдет для этой роли. Но опять же с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду», – цитирует Черчесова официальный сайт РФС.