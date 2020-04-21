Каррера заявил, что хотел пригласить в «Спартак» Марио Фернандеса Бразилец выступает за армейцев с 2012 года.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подтвердил слухи о желании пригласить в стан красно-белых защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Также итальянец подчеркнул, что хотел видеть в команде футболиста «ПСЖ» Тома Менье. Напомним, в конечном итоге новым фланговым защитником «Спартака» стал сербский игрок Марко Петкович.

«По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Я взял того футболиста, которого мог! Я хотел Марио Фернандеса, Тома Менье и других сильных, но дорогих игроков.

Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов. Почему «Спартак» не приобрел Кенни Тете из «Аякса»? Кроме Саломонсона не было никого из тех, о ком вы писали», – цитирует Карреру Metaratings.ru.