Роналду показал, как поддерживает форму во время карантина (видео) - Советский спорт
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21 апреля 2020 22:57ФутболГичунцев Артур

Роналду показал, как поддерживает форму во время карантина (видео)

Футболист покинул Турин и вернулся на родину.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает тренировки в домашних условиях. На сей раз португалец поработал на велотренажере.

«Тренировка для улучшения ума и тела», – написал 35-летний нападающий, выложив следующее фото:

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, чемпионат Италии был прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Что касается Роналду, то в текущем сезоне форвард «Юве» отыграл 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых паса.

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