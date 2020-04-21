Роналду показал, как поддерживает форму во время карантина (видео) Футболист покинул Турин и вернулся на родину.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает тренировки в домашних условиях. На сей раз португалец поработал на велотренажере. «Тренировка для улучшения ума и тела», – написал 35-летний нападающий, выложив следующее фото: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 20 Апр 2020 в 10:48 PDT Напомним, чемпионат Италии был прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Что касается Роналду, то в текущем сезоне форвард «Юве» отыграл 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых паса.