Пирло: Помню, как Конте давал установку 40 минут, и я сказал себе, что тоже хочу быть тренером

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло заявил о желании начать тренерскую карьеру.
При этом он уточнил, что не хочет работать с молодежной командой. По его словам, в этом случае он не получит должного адреналина и четкой цели.
«Я многому научился у Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Последний много работал, но не делал ставку на тактические приемы. А вот Конте – другой специалист. Помню, как он давал установку в течение 40 минут. В тот момент я сказал себе, что хочу быть тренером», – добавил Пирло для Football Italia.
Ранее сообщалось, что итальянец может войти в тренерский штаб Антонио Конте, который работает с миланским «Интером».
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