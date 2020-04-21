Пирло: Помню, как Конте давал установку 40 минут, и я сказал себе, что тоже хочу быть тренером Легендарный итальянец намерен вернуться в большой футбол.

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло заявил о желании начать тренерскую карьеру.

При этом он уточнил, что не хочет работать с молодежной командой. По его словам, в этом случае он не получит должного адреналина и четкой цели.

«Я многому научился у Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Последний много работал, но не делал ставку на тактические приемы. А вот Конте – другой специалист. Помню, как он давал установку в течение 40 минут. В тот момент я сказал себе, что хочу быть тренером», – добавил Пирло для Football Italia.

Ранее сообщалось, что итальянец может войти в тренерский штаб Антонио Конте, который работает с миланским «Интером».