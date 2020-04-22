Финансирование «Рубина» могут сократить с 2 миллиардов до 600 миллионов Группа ТАИФ, которая контролирует клуб РПЛ из Казани, намерена урезать вложения в футбол и хоккей на 70 процентов.

Под удар попадут футбольный «Рубин» и хоккейный «Нефтехимик» (клуб КХЛ из Нижнекамска), сообщает Metaratings. По данным источника, сокращение финансирования на 70 процентов (в случае футбольного клуба - с 2 миллиардов рублей до 600 миллионов) затронет уже сезон-2020/21.

Отметим, что ранее в «Рубине» объявили о сокращении зарплат тренеров и игроков на 50 процентов. В текущем сезоне РПЛ команда, которую зимой возглавил Леонид Слуцкий, борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Планы существенно урезать расходы на клуб могут означать готовность провести следующий сезон в ФНЛ.