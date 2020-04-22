Старт чемпионата Швеции назначили на 14 июня - Советский спорт
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22 апреля 2020 08:26ФутболШарафудинов Виктор

Старт чемпионата Швеции назначили на 14 июня

В нормальной ситуации первый тур состоялся бы в начале апреля.

Официальный сайт Аллсвенскан, высшей шведской футбольной лиги, сообщил о том, что начало чемпионата страны назначено на 14 июня.

Решение было принято по итогам видеоконференции с участием представителей 32 клубов, выступающих в двух сильнейших шведских дивизионах. Все участники соревнований проголосовали «за».

В данный момент руководство Аллсвенскан и второго дивизиона (Супереттан) работает над составлением нового календаря. Для утверждения расписания необходимо провести консультацию с УЕФА об ориентировочных датах международных матчей.

В Швеции надеются проводить матчи со зрителями, но это будет зависеть от решения властей и развития ситуации с пандемией коронавируса.

В стране зафиксировано 15 322 случаев заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались 1 765 человек, а 550 выздоровели. При этом шведские власти не вводили самые жесткие ограничительные меры, а местные футбольные клубы проводили тренировки и спарринги.

В прошлом году чемпионат Швеции выиграл «Юргорден», на одно очко опередивший «Мальме» и «Хаммарбю», акционером которого является Златан Ибрагимович.

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