Старт чемпионата Швеции назначили на 14 июня

Официальный сайт Аллсвенскан, высшей шведской футбольной лиги, сообщил о том, что начало чемпионата страны назначено на 14 июня.
Решение было принято по итогам видеоконференции с участием представителей 32 клубов, выступающих в двух сильнейших шведских дивизионах. Все участники соревнований проголосовали «за».
В данный момент руководство Аллсвенскан и второго дивизиона (Супереттан) работает над составлением нового календаря. Для утверждения расписания необходимо провести консультацию с УЕФА об ориентировочных датах международных матчей.
В Швеции надеются проводить матчи со зрителями, но это будет зависеть от решения властей и развития ситуации с пандемией коронавируса.
В стране зафиксировано 15 322 случаев заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались 1 765 человек, а 550 выздоровели. При этом шведские власти не вводили самые жесткие ограничительные меры, а местные футбольные клубы проводили тренировки и спарринги.
В прошлом году чемпионат Швеции выиграл «Юргорден», на одно очко опередивший «Мальме» и «Хаммарбю», акционером которого является Златан Ибрагимович.
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