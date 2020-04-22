Почеттино зовут в «Ньюкасл» - Советский спорт
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22 апреля 2020 08:49ФутболШарафудинов Виктор

Почеттино зовут в «Ньюкасл»

Вскоре клуб должен перейти под контроль инвесторов из Саудовской Аравии.

Телеканал ESPN cоставил список кандидатов на должность нового главного тренера «Ньюкасла». Новые инвесторы «сорок» выбирают между Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри, Люсьеном Фавром и Рафаэлем Бенитесом.

Аргентинец Почеттино в прошлом году вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, однако был уволен из лондонского клуба 19 ноября после пяти лет плодотворной работы.

Бывшего тренера «Ювентуса» и «Милана» итальянца Аллегри, который 6 раз выигрывал скудетто, ранее уже «сватала» в «Ньюкасл» британская пресса.

Швейцарец Фавр в данный момент работает в дортмундской «Боруссии», а испанец Рафаэль Бенитес – в китайском «Далянь Ифан».

Стоит отметить, что Бенитес ранее уже тренировал «Ньюкасл» с 2016 по 2019 годы. Он не смог спасти команду от вылета в чемпионшип, но с первой же попытки вернул «сорок» в АПЛ в 2017-м. В двух следующих сезонах клуб с севера Англии занял 10-е и 13-е места.

Напомним, что Майк Эшли, владеющий «Ньюкасл Юнайтед» с 2007 года, согласился продать клуб за 350 миллионов фунтов группе инвесторов, которую возглавляет британская бизнес-леди Аманда Стейвли, представляющая интересы Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Аравийские инвесторы, по информации британской прессы, готовы выделить 200 миллионов фунтов на трансферы.

После 29 туров команда, которую тренирует Стив Брюс, занимает 13-е место в АПЛ, набрав 35 очков.

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