Неймар готов отказаться от 30 миллионов евро в год ради возвращения в «Барселону» Каждый сезон в «ПСЖ» делает бразильца богаче на 52 млн.

El Mundo Deportivo сообщает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар готов отказаться от 30 миллионов евро в год ради того, чтобы вернуться в «Барселону».

Испанские журналисты утверждает, что в «ПСЖ» бразилец зарабатывает по 52 миллиона в год. Из них 22 млн – это непосредственная зарплата по контракту с парижанами, а 30 млн – доход от рекламного контракта с Национальным банком Катара. Если Неймар вернется в Каталонию, сотрудничество с катарскими банкирами прекратится, но форвард согласен на такой вариант.

В августе 2017 года переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 28-летний капитан сборной Бразилии с учетом всех турниров забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб.