Неймар готов отказаться от 30 миллионов евро в год ради возвращения в «Барселону»

El Mundo Deportivo сообщает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар готов отказаться от 30 миллионов евро в год ради того, чтобы вернуться в «Барселону».
Испанские журналисты утверждает, что в «ПСЖ» бразилец зарабатывает по 52 миллиона в год. Из них 22 млн – это непосредственная зарплата по контракту с парижанами, а 30 млн – доход от рекламного контракта с Национальным банком Катара. Если Неймар вернется в Каталонию, сотрудничество с катарскими банкирами прекратится, но форвард согласен на такой вариант.
В августе 2017 года переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил 222 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 28-летний капитан сборной Бразилии с учетом всех турниров забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб.
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