16-летний итальянский футболист находится в тяжелом состоянии после кровоизлияния в мозг

Официальный сайт футбольного клуба итальянской серии C «Виченца» сообщил о том, что 16-летний защитник юношеской команды клуба (U17) Эдоардо Больдзон перенес инсульт и кровоизлияние в мозг.
Юному футболисту была сделана срочная операция в Тревизо, но его жизнь по-прежнему находится в опасности.
«Эдоардо, на футбольном поле ты всегда доказывал, что ты воин, сражаясь за каждый мяч яростнее, чем кто-либо другой, показывая свой боевой дух. Сейчас ты ведешь еще более трудное сражение, но мы знаем, насколько ты силен. Твои товарищи по команде и вся наша красно-белая семья с тобой даже в этой битве. Эдоардо, не сдавайся! Мы с нетерпением снова ждем тебя на поле», – сказано в официальном заявлении «Виченцы».
После 27 туров «Виченца» занимает первое место в группе B серии C, претендуя на повышение в классе.
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