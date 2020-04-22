«Челси» готов к началу переговоров с «Барселоной» о трансфере Коутиньо В 2018 года каталонцы заплатили за бразильца «Ливерпулю» 145 миллионов евро.

Испанская газета Sport, редакция которой находится в Барселоне, сообщает о том, что бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо близок к возвращению в АПЛ. Приобрести бывшего футболиста «Ливерпуля» намерен «Челси».

27-летний Коутиньо по-прежнему принадлежит «Барселоне», однако нынешний сезон проводит в «Баварии» на правах аренды. В соглашении была прописана возможность приобретения бразильца за 90 миллионов евро, но в Мюнхене не хотят платить такие деньги.

Руководство «Челси» в свою очередь надеется сбить цену. В данный момент стоимость Коутиньо оценивается в 56 млн.

В составе «Баварии» бразилец провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач. «Барселона» в январе 2018 года приобрела Коутиньо за 145 миллионов, однако этот трансфер не оправдал ожиданий.