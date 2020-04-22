Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу перенесли на 22 мая Разбирательство должно было начаться еще в марте.

Предварительное судебное заседание по иску ФК «Локомотив» к своему бывшему генеральному директору Илье Геркусу перенесено на 22 мая. Об этом сказано в судебном определении, опубликованном на сайте Арбитражного суда.

Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей.

Напомним, что Геркус работал в московском клубе с лета 2016-го по декабрь 2018 года. За это время «Локомотив» по одному разу выиграл Кубок и чемпионат России – соответственно в 2017 и 2018 годах.