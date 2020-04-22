Глава Немецкой футбольной лиги подтвердил намерение возобновить сезон в мае В чемпионате бундеслиги было сыграно 25 туров из 34.

Президент Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт в интервью The Financial Times подтвердил информацию о том, что турниры в первой и второй бундеслигах могут быть возобновлены уже после 8 мая.

«На данный момент мы по-прежнему следуем намеченному плану, – заявил Зайферт. – Мы стремимся к тому, чтобы завершить чемпионат и тем самым избежать сложных юридических проблем».

Зайферт подчеркнул, что все игры оставшихся девяти туров будут проходить при пустых трибунах. В намерениях DFL завершить сезон до 30 июня, чтобы избежать проблем с контрактами футболистов и тренеров, которые рассчитаны до этой даты.