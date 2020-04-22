Каррера по-русски поблагодарил «Спартак» за поздравление с днем рожденья

Массимо Каррера поблагодарил «Спартак» за поздравление с днем рождения.
В комментариях под соответствующим сообщением московского клуба в инстаграме итальянец по-русски написал «Спасибо».
С декабря прошлого года Каррера работает в афинском АЕКе. «Спартак» пожелал своему бывшему тренеру успехов и новых трофеев в тренерской карьере.
Итальянец тренировал московский клуб с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Под руководством Карреры «Спартак» в 2017-м впервые за 16 лет выиграл чемпионский титул.
После 26 туров АЕК занимает третье место в чемпионате Греции, набрав 51 очко. У лидера «Олимпиакоса» 66, а у ПАОКа – 59.
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