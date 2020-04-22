Карпин считает, что РПЛ не возобновят 7 июня

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возобновлении российской премьер-лиги.
«Чем раньше начнем, тем раньше закончим, и получим больший перерыв между двумя чемпионатами. Хотя бы три недели. Но от нас это не зависит, выбирать из календарей смысла нет, важно, когда сможешь начать.
7 июня, как понимаю, уже вряд ли начнем, сейчас говорят про 15 июня, но думаю, что можем и 15-го не начать. График получится более сжатым, чем чаще игры, тем больше риск травм», – сказал специалист в интервью, опубликованном на канале «Футбольный Биги» в «Яндекс.Дзене».
В текущем сезоне «Ростов» занимает четвертое место в таблице, набрав 38 очков.
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий Мог бы Хабенский сыграть Сан Саныча Карелина? Оказывается, да Популярный актер Константин Хабенский ответил на вопросы бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Александра Кержакова. 21.04.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия «Он на два года старше, но не ведет вперед». Каким запомнился Михаил Григоренко Нападающий Михаил Григоренко уезжает ради НХЛ. Следующий сезон он проведет в «Коламбусе». Вспомним самые яркие моменты его карьеры, и не только в ЦСКА. 21.04.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Рейтинг наездов. Тупой Васька, покойник Емельяненко, говно в оберточке Коронавирусное обострение продолжается. Народ из мира спорта наезжает друг на друга, не стесняясь в выражениях, а мы все фиксируем. Предлагаем пятый выпуск нашего рейтинга. 22.04.2020 17:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Не все хоккей. Кто не побоится пойти на арены после окончания эпидемии коронавируса Одной из мер безопасности на аренах при возобновлении спортивных мероприятий называют увеличение дистанции между зрителями. Но так ли она эффективна? 20.04.2020 22:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий