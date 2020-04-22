Карпин считает, что РПЛ не возобновят 7 июня Ранее стало известно, что чемпионат страны был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возобновлении российской премьер-лиги.

«Чем раньше начнем, тем раньше закончим, и получим больший перерыв между двумя чемпионатами. Хотя бы три недели. Но от нас это не зависит, выбирать из календарей смысла нет, важно, когда сможешь начать.

7 июня, как понимаю, уже вряд ли начнем, сейчас говорят про 15 июня, но думаю, что можем и 15-го не начать. График получится более сжатым, чем чаще игры, тем больше риск травм», – сказал специалист в интервью, опубликованном на канале «Футбольный Биги» в «Яндекс.Дзене».

В текущем сезоне «Ростов» занимает четвертое место в таблице, набрав 38 очков.