Бекхэм хочет пригласить Хамеса в «Интер Майами» Об этом сообщает Goal.

Владелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вышел на связь с руководством мадридского «Реала» и обсудил возможный трансфер полузащитника Хамеса Родригеса.

Согласно источнику, бывший игрок «сливочных» лично обсуждал этот вопрос с президентом испанцев Флорентино Пересом.

Его не смущают проблемы колумбийца с тренерским штабом. Бекхэм считает Хамеса талантливым игроком, а его переход станет выгодным приобретением с коммерческой точки зрения.

Ранее сообщалось, что у Хамеса непростые отношения с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Он считает, что француз не дает ему возможности проявить себя.

В текущем сезоне он провел 13 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.