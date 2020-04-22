Соловьев получил приглашение на матч московского «Динамо» В клубе отреагировали на его скандальное заявление.

Российский телеведущий Владимир Соловьев получил приглашение на матч с участием московского «Динамо».

Ранее он признался, что поддерживал команду, но позже перестал это делать, поскольку коллективом руководил тренер, «у которого сынок на Майдане прыгал», имея в виду украинца Юрия Калитвинцева.

«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо».

Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

– познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;

– посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев – главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

– приобрести клубную атрибутику;

– оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире «Динамо ТВ» прямо со стадиона.

Наши двери открыты!», – говорится в сообщении «Динамо».

Напомним, чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.