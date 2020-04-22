Соловьев получил приглашение на матч московского «Динамо»

Российский телеведущий Владимир Соловьев получил приглашение на матч с участием московского «Динамо».
Ранее он признался, что поддерживал команду, но позже перестал это делать, поскольку коллективом руководил тренер, «у которого сынок на Майдане прыгал», имея в виду украинца Юрия Калитвинцева.
«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо».
Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:
– познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;
– посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев – главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;
– приобрести клубную атрибутику;
– оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире «Динамо ТВ» прямо со стадиона.
Наши двери открыты!», – говорится в сообщении «Динамо».
Напомним, чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
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