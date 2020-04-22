Валерий Газзаев: С учетом такого мощного владельца ЦСКА должен вновь выйти на высокие позиции Сегодня, 22 апреля основным владельцем армейского клуба стала госкорпорация ВЭБ.РФ.

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как смена владельца повлияет на будущее красно-синих.

«Могу только приветствовать такой альянс. ЦСКА в последние 17-18 лет является одним из лидеров российского футбола, добивался успехов на европейской арене, много игроков поставляет в национальную команду.

Сделка с ВЭБ станет импульсом для дальнейшего развития клуба. И с учетом такого мощного владельца ЦСКА должен вновь выйти на самые передовые позиции. У клуба есть сильный менеджмент в лице президента Евгения Гинера, великолепный стадион и база», – цитирует специалиста «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что президент ЦСКА Евгений Гинер вошел в новый совет директоров, а также сохранил свой пост. То же самое касается гендиректора клуба Романа Бабаева.